Das erste Mal mit Maske

Nein, mein ältester Spross wollte auf keinen Fall einen Mund- und Nasenschutz tragen. Das sei doof, befand er. Und außerdem könne ich im Fall der Fälle ja einfach sagen, er sei erst fünf Jahre alt. Er hatte nämlich in der Zeitung gelesen, dass die Masken erst ab sechs getragen werden müssten. Dass der groß gewachsene Siebenjährige damit wohl nicht durchkäme, wollte er nicht so recht glauben. Nun wollte er sie aber doch unbedingt einmal aufsetzen und wissen, wie sich das so anfühlt. Ganz gut, meinte er schließlich. Das lag vielleicht auch an dem schicken Masken-Muster und an der passenden Größe: Eine Salzgitteranerin hatte den Mundschutz in passender Kindergröße gefertigt.

