Radfahrer in Beddingen und Salder verletzt

Beddingen. In Beddingen fährt ein Autofahrer einen Radler an, in Salder übersieht ein Radfahrer einen Autoanhänger.

Ein Radfahrer ist am Freitag gegen 22.10 Uhr auf der Kreisstraße 16 zwischen Beddingen und der Neuen Hafenstraße bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 20-Jährige wurde von einem unbekannten Autofahrer vermutlich mit dem Außenspiegel touchiert und kam zu Fall. Dabei wurde er leicht verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Fahrrad wurde leicht beschädigt. Der Autofahrer floh. Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei Salzgitter bittet Zeugen um Hinweise, (05341) 18970.

Am Freitag gegen 10.40 Uhr kam es in Salder zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw mit Anhänger. Der 82-jähriger Fahrradfahrer befuhr nach Polizeiangaben die Straße Vor dem Dorfe in Salder. Beim Wechsel der Fahrspur kurz vor der Einmündung zur Museumstraße übersah der Fahrradfahrer, dass ein gerade vorbeifahrender Autofahrer einen Anhänger mitführte. Er fuhr gegen den Anhänger. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt ins Klinikum in Salzgitter gebracht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden.