Nach einem Unfall in Salzgitter-Hohenrode am frühen Samstagmorgen musste ein 53-jähriger Sattelzugfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden (Symbolbild).

Medizinischer Notfall sorgt für Lkw-Unfall in Salzgitter

Nach einem Unfall in Salzgitter-Hohenrode am frühen Samstagmorgen musste ein 53-jähriger Sattelzugfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 3 Uhr mit seiner Sattelzugmaschine mit Kühlauflieger auf der B 248 aus Richtung Salzgitter-Hohenrode in Richtung Seesen unterwegs. „Kurz hinter der Upener Kreuzung kam er vermutlich aufgrund einer akuten Erkrankung nach rechts von der Fahrbahn ab“, heißt es von der Polizei.

53-jähriger Fahrer kommt ins Krankenhaus

Der 53-Jährige fuhr über einen Grünstreifen und anschließend rund 800 Meter auf einem Acker parallel zur Fahrbahn. Rettungskräfte brachten den Mann ins Krankenhaus. Mit einem Traktor wurde der Lkw vom Acker gezogen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. feu