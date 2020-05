Zu einem Unfall mit drei verletzten Personen kam es am Donnerstagabend auf der Berliner Straße. Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-jähriger Autofahrer aus Salzgitter auf der Marienbruchstraße in östliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung zur Berliner Straße übersah er das Auto eines 55-Jährigen aus Lengede, der in nördliche Richtung Vorfahrt hatte. Beide Wagen kollidierten. Der 53-Jährige und zwei Mitfahrerinnen (18, 22) aus Salzgitter wurden verletzt und im Rettungswagen ins Klinikum gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Es entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro. Ein Wagen war laut Polizei nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.