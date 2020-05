Lebenstedt. Ein betrunkener Autofahrer hat in Lebenstedt eine Spur der Zerstörung hinterlassen. Er rammte sechs Wagen.

Betrunkener rammt mit Auto in Lebenstedt sechs Wagen

Zu einem Unfall, bei dem sechs Autos beschädigt wurden, ist es am Freitag gegen 0.50 Uhr an der Neißestraße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, war ein 35-jähriger Mann aus Salzgitter mit seinem Wagen aus Richtung Kattowitzer Straße gekommen und war Richtung Berliner Straße unterwegs. Vermutlich weil er stark betrunken war, stieß er mehrfach gegen Autos, die am Fahrbahnrand geparkt waren und beschädigte sie.

