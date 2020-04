Kreisstraße zwischen Lesse und Berel wird ab Montag gesperrt

Da die Energietrasse in offener Bauweise erfolgt, ist diese Vollsperrung notwendig, heißt es in der Mitteilung. Betroffen sei der Bereich zwischen Lesse und Berel für voraussichtlich vier Wochen.

Die Vollsperrung beziehe sich auf den Abschnitt zwischen Ortsausgang Lesse bis zur Einmündung der Kreisstraße 5 aus Richtung Söhlde. Eine Umleitung soll ab Lesse über die L 619, Burgdorf-Bahnhof, L 474 nach Berel sowie ab Berel in Richtung Lesse ausgeschildert werden. Im Ortsbereich Lesse wird für die Zeit der Bauarbeiten ein Halteverbot auf der Nienstedter Straße in Höhe der Freiwilligen Feuerwehr und der Büchertankstelle eingerichtet, heißt es weiter. An diesen Stellen würden auch die Ersatzhaltestellen für Busse eingerichtet. Die KVG-Linien 608 und 609 könnten deswegen die Haltestelle Lesse, Bauplatz nicht bedienen. Angefahren werden die Ersatzhaltestellen Nienstedter Straße.