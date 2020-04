Unbekannter fährt in Salzgitter-Lebenstedt gegen PKW

Die Polizei Salzgitter sucht Zeugen zu einem Parkrempler an der Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt.

Lebenstedt. Der Autofahrer beschädigte am Dienstag einen an der Albert-Schweitzer-Straße geparkten VW up! und entfernte sich.

Ein Unbekannter hat am Dienstag zwischen 9 und

15 Uhr einen VW UP auf einem Parkplatz an der Albert-Schweitzer-Straße angefahren. Der Unfallverursacher flüchtete. An dem PKW entstanden laut Polizei Schrammen im hinteren Bereich. Schaden: rund 200 Euro. Hinweise: (05341) 18970.