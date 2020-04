Sprit als Schnäppchen

Menschen freuen sich ja oft an den kleinen Dingen des Lebens, zum Beispiel, wenn sie ein Schnäppchen machen können. Als mein Tank am Montag halbleer war und ich in Broistedt an einer Tankstelle vorbeifuhr, musst ich doch einmal das Bremspedal betätigen und einen Stopp einlegen. Diesel für gerundet 98 Cent pro Liter! Wann hat es das denn zuletzt gegeben? Also schnell den Tank vollmachen! Stolz berichtete ich einem Kollegen von meinem wunderbaren Erlebnis, dass ich auch unbedingt noch mit einem Foto festhalten musste. Allerdings hatte ich nicht damit gerechnet, dass er mir erzählen würde, dass er den Treibstoff in Ilsenburg gar für 96 Cent ergattert hatte. Zu dem Preis habe er zuletzt seinen Tank im Jahr 2004 vollgemacht. Zunächst grämte ich mich ein wenig, kam dann aber zu dem Schluss, dass die 40 Cent mehr den berühmten Kohl auch nicht fett machen. Und am Ende würde ich mich sowieso sogar darüber freuen, wenn die Preise an den Tankstellen wieder anziehen. Das wäre nämlich mit großer Wahrscheinlichkeit ein Zeichen dafür, dass wieder alles hochfährt...

