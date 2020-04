SEK-Einsatz in Salzgitter Lebenstedt

Di, 28.04.2020, 07.56 Uhr

Am frühen Dienstagmorgen, 28. April, war das SEK in Salzgitter im Einsatz. Ein Mann randalierte in seiner Wohnung. Es war nicht auszuschließen, dass er Brandbeschleuniger bei sich hat. Video: Jürgen Stricker