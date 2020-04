Corona-Virus fordert weiteren Toten in Salzgitter

Salzgitter. Die Zahl der Todesfälle durch das Corona-Virus ist weiter gestiegen. Ein 70-Jähriger starb am Sonntag in einer Klinik an den Folgen der Infektion.

Ein an Covid-19 erkrankter 70-jähriger Mann ist am Sonntag in einem Krankenhaus in Salzgitter gestorben. Die Zahl der Todesfälle im Stadtgebiet ist somit auf sechs gestiegen. Das teilte die Verwaltung am Montag mit.

Mit Stand Montag Nachmittag zählt die Stadt 128 an Covid-19 erkrankte Menschen. Das ist einer mehr als am Sonntag. 82 Personen sind nicht mehr infektiös und genesen, das sind vier weitere als bisher. 273 Salzgitteraner sind in angeordneter häuslicher Quarantäne, 24 mehr als am Wochenende. Für weitere 864 (856) Personen wurde die häusliche Quarantäne wieder aufgehoben.

