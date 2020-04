Diebe sind in Salzgitter-Bad mit Handwerker-Trick erfolgreich

Salzgitter-Bad. Trickdiebe sind am Samstag bei einer Seniorin in Salzgitter-Bad erfolgreich gewesen – sie erbeuteten Gegenstände im Wert von etwa 1500 Euro.

Wie die Polizei meldet, klingelte gegen 12.50 Uhr ein Mann an der Wohnungstür der Frau in der Friedrich-Ebert-Straße. Er kündigte, so berichtet es die Polizei, einen Handwerker an, der in Kürze klingeln würde, um Rohrleitungen zu überprüfen. Angeblich sollte es in der Umgebung einen Wasserrohrbruch gegeben haben.

Kurze Zeit später habe der angebliche Handwerker tatsächlich geklingelt. Die Rentnerin sei mit dem Mann in die Küche gegangen, wo er die Wasserhähne aufgedreht habe. Unbemerkt habe sich derweil vermutlich ein weiterer Täter Zugang zur Wohnung verschafft. Nachdem der angebliche Handwerker die Wohnung verlassen hatte, habe die Rentnerin das Fehlen von Wertgegenständen festgestellt. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von mindestens 1500 Euro.

Der erste Mann soll korpulent, etwa 60 Jahre alt sein und Hochdeutsch sprechen. Bekleidet war er laut der Geschädigten mit einem mehrfarbigen T-Shirt. Der zweite Mann war demnach etwa 40 Jahre alt, trug einen Bart, sprach Hochdeutsch und war mit einem weißen T-Shirt und einer dunkelblauen Jacke bekleidet. Zeugen melden sich unter (05341) 18970.