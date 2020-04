Ein äußerst aggressiver 41-Jähriger forderte Sonntagnachmittag die Polizei in Salzgitter: Der Mann schlug gegen 14 Uhr in Lebenstedt im Bereich der Straße „Riesentrapp“ wie von Sinnen mit einer Eisenkette um sich, um sich seiner Festnahme zu entziehen. Das zeigt ein Handyvideo, das unserer Redaktion vorliegt. Der Gewalttäter stieß zuvor zunächst einen 69-Jährigen von dessen Fahrrad. Ob der Radfahrer verletzt wurde, wird laut Polizeisprecher Matthias Pintak noch ermittelt. Fest steht, dass ein 53-Jähriger wiederholt mit der Eisenkette am Oberkörper getroffen und leicht verletzt wurde. Es brauchte zahlreiche Polizisten, die auch Reizgas einsetzten, um den 41-Jährigen festnehmen zu können. Es wird ermittelt, ob der Mann die Tat in einem psychischen Ausnahmezustand begangen hat. Es läuft ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung.