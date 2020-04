Flauschig, verspielt und stets ein frecher Blick – das sind die Erkennungsmerkmale von Benno. Der Altdeutsche Hütehund-Mix lebt seit mehr als zwei Jahren im Tierheim Salzgitter und wünscht sich sein eigenes menschliches Rudel, bei dem er einen verdienten Platz auf dem Sofa mit Vollpension erhält.

Der inzwischen vierjährige Benno hat in seinem noch sehr jungen Alter nicht viel Freude erfahren dürfen. Sein Besitzer ist nach kurzer Zeit unerwartet verstorben. Für Benno ein echter Schicksalsschlag, denn seine Bezugsperson war nicht mehr für ihn da, um ihm ein artgerechtes Hundeleben zu ermöglichen. Zuvor musste der Vierbeiner aus schlechter Haltung befreit werden. Leider verbringt die Fellnase seine gesamte Hundejugend in Salzgitters Tierheim, wo er zwischen seinem Zwinger und dem Auslauf hin und her pendelt. Seine ersten Lebensmonate verbrachte Benno in einem Garten. Ob Benno das Leben in einer Wohnung oder einem Haus kennengelernt hat, kann das Tierheim-Personal nicht bestätigen.

Benno war es leider bisher nicht vergönnt, das Hundeeinmaleins zu erlernen. Aus diesem Grund werden erfahrene Hundefreunde gesucht, die Spaß daran haben, Benno zu sozialisieren und artgerecht auszulasten. Denn der Vierbeiner ist ein wahres Energiebündel. Er liebt es, wenn er mit Artgenossen im Auslauf nach Herzenslust toben darf. Besonders gern tut er dies zur Zeit mit Schäferhund-Welpe Toadie. Die zwei flitzen von einer Ecke in die andere und vergessen dabei ihren Tierheim-Alltag.

Leider gab es in den zurückliegenden Monaten keine ernsthaften Interessenten für das „Tier der Woche“. Dies mag daran liegen, dass sich Benno im Zwinger deutlich anders präsentiert, als auf seiner Gassirunde. Im Zwinger kann er einer erwachsenen Person bis auf Augenhöhe entgegen springen. Er möchte damit einfach auf sich aufmerksam machen und die Herzen der Besucher für sich gewinnen.

In Bennos künftigem Zuhause sollte es ruhig zu gehen. Ein angrenzender Garten ist wünschenswert, damit er seine überschüssige Energie durch ausgiebiges Toben loswerden kann. Zu beachten ist, dass Benno für Hundeanfänger definitiv nicht geeignet ist. Die neuen Halter sollten aktive Personen sein, die sich und Benno mit Carnicross, Mantrailing, Bikejöring oder ähnlichem beschäftigen möchten. Mit seinen vier Jahren weiß Benno genau, was er nicht mag: Kleintiere wie Katzen sowie Kinder. Deshalb wird Benno aus Sicherheitsgründen nur in einen kinderfreien Haushalt vermittelt.