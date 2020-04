Der Verwaltungsausschuss (VA), dem in Salzgitter der Rat in Corona-Zeiten Entscheidungsbefugnisse übertragen hat, stellte bei seiner Sitzung am Mittwoch bereits erste gewichtige Weichen. Zudem entschied er über Neubesetzungen in Gremien.

Diese Neubesetzungen gibt es Von hoher Bedeutung war nach Ansicht der Stadt vor allem die Liste der Politiker, die während des Ausnahmezustands im VA sitzen. Da die Ratsfraktion der Linken bislang ohne Stimmrecht vertreten war, hatten alle Fraktionschefs und Oberbürgermeister Frank Klingebiel aus Gründen der Gleichberechtigung in Krisenzeiten beschlossen, der Partei Mitentscheidungsrecht einzuräumen (unsere Zeitung berichtete). So hat Linken-Fraktionschef Hermann Fleischer den Beigeordneten-Sitz von Wolfgang Bauer (SPD) eingenommen. Sein Vertreter ist Selahettin Ince. Erster Bürgermeister Stefan Klein (SPD) wird statt von Michael Loos durch Frank Miska vertreten. Die Grünen haben Michael Dröse als Vertreter für Marcel Bürger bestimmt. Im Aufsichtsrat der Kraftverkehrsgesellschaft Braunschweig (KVG) folgt Thomas Huppertz (CDU) dem verstorbenen Parteifreund Klaus Poetsch nach. Für dessen Sitz als städtischer Vertreter in der Verbandsversammlung Großraum Braunschweig rückt Nuno Matos da Silva (CDU) nach. Personellen Wechsel gibt es auch im Umwelt- und Klimaausschuss: Lucy Torbecke nimmt künftig als beratendes Mitglied ohne Stimmrecht und Leon Jahns als ihr Stellvertreter an den Sitzungen teil. Für das hinzugewählte Mitglied Uwe Geisler wurde Mathias Brandfass als Stellvertreter benannt. Neues beratendes Mitglied im Jugendhilfeausschuss ist Petra Siems-Wanjura, die durch Antje Kolbusa vertreten wird. Diese Entscheidungen fällte der VA Die Entscheidungen im VA fielen einmütig. So ging es zum einen um die Kooperationsvereinbarung für die Projektgruppe „Startphase Wasserstoffcampus Salzgitter“. Hier bewilligte der VA Mittel aus der Strukturhilfeförderung des Landes für die wissenschaftliche Unterstützung durch das Fraunhofer Institut. OB Klingebiel erklärte dazu, auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten dürfe Salzgitter nicht die Strategie vergessen, Niedersachsens drittgrößten Industriestandort mit der Förderung von Wasserstofftechnologie und alternativen Antriebstechniken aufzuwerten. Zudem tat der VA den zweiten Schritt zur Einführung der Ehrenamtskarte. Nach dem entsprechenden Ratsbeschluss von 2018 soll nun mit dem Freiwilligen-Zentrum-Salzgitter (FZS) eine Vereinbarung zur Einführung geschlossen werden (wir berichteten). Die Inhaber der Karte erhalten in ganz Niedersachsen vergünstigten Eintritt in vielen öffentlichen und privaten Einrichtungen und zu Veranstaltungen unterschiedlicher Art. Das FZS wird vor allem zuständig sein für die Akquirierung von Rabattpartnern, für die Antragsbearbeitung und Verteilung der Ehrenamtskarten. Die Kooperationsvereinbarung gilt vorerst bis zum 31. März 2021. Ein aktuelles Urteil des Bundesfinanzhofes machte im VA eine Änderung der Zweitwohnungssteuersatzung erforderlich. Danach ist eine aus beruflichen Gründen gehaltene Nebenwohnung eines nicht dauernd getrennt lebenden Ehepartners oder Partners einer Lebensgemeinschaft von der Steuer befreit.