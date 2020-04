Corona-Tagebuch Salzgitter: ein kleiner Aussetzer mit Lachanfall

Tag 29: Also ich komme noch an die frische Luft vor die Tür, keine Angst. Dass es in diesen Tagen eher vermehrt die Terrassentür ist, habe ich in folgendem Schreckmoment gemerkt. Heute früh ist mir das Herz kurzzeitig in die Hose gerutscht. Ich erschrak und wunderte mich gleichzeitig was das kleine, schwarze Kätzchen vor unserer Haustür macht. Sekunden später realisierte ich, es war nur der kleine neue Deko-Hund, den ich vor kurzem hingestellt habe. Ein demenzieller Moment mit anschließendem Lachanfall. Muss ich mir Gedanken machen?

Jetzt das tägliche Corona-Update per Newsletter abonnieren.

Wir informieren Sie regelmäßig und kostenlos über den neuen Stand. E-Mail* Jetzt anmelden! Einwilligung Ich willige ein, dass mich die BZV Medienhaus GmbH regelmäßig per E-Mail über Medienangebote (Digital und Print), Gewinnspiele, Leserreisen, Treueangebote, Meinungsumfragen, Veranstaltungen sowie Angebote aus dem Online-Shop per E-Mail informiert. Diese Einwilligung kann ich jederzeit per E-Mail, durch Nutzung des in den E-Mails enthaltenen Abmeldelinks, widerrufen.



Opt-In-Text Opt-In BZM0002

Kontaktkanal Formular Corona in Artikel Opt-In-Text * Pflichtfelder: Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. www.CleverReach.de Tag 30: Punkt 23.10 Uhr. Ich habe mich noch einmal aus dem Bett gequält. Es ist Ruhe. Ein Genuss. Der Tag war lang, die To-Do-Liste noch länger. Nur ein Haken fehlt noch. Ein Bürotag mit anschließendem Eingekaufe, Tütengeschleppe, etwas Gartenarbeit und Essengekoche liegt hinter mir. Die Jungs sind nach einem Papa-Tag auch wieder zurück. Wir haben lange im Bett über die bald einziehenden Hühner gesprochen. Interaktiv - Das Coronavirus in Deutschland und weltweit Wo ist das Virus ausgebrochen, wieviele Infizierte gibt es bereits? Unsere interaktive Karte zeigt die Corona-Lage - von China bis Niedersachsen. Eventuelle Namen, wie Broiler, Omelett, Mercedes oder Bugatti wurden schon heiß diskutiert. Die Vorfreude ist groß bei den jungen Herren. Ich mag diese Euphorie – und erfolgreiche Tage wie diesen, an denen die Sonne strahlt, vieles einem ganz einfach erscheint und man schwierige Sachen wie nebenbei macht. Ich habe heute wenig gemeckert, bemerke ich. Gut, die Kinder sind auch erst am späten Nachmittag eingetrudelt. Aber die allgemeine Stimmung zählt. Und die war irgendwie entspannt. Ein guter Tag. Bitte mehr davon. Und dieser Artikel, den ich noch schreiben muss, geht mir in den kommenden Minuten sicher auch noch flink von der Hand. Dann ist auch der letzte Punkt für heute geschafft. Gute Nacht. Corona in Salzgitter und Umland – Was Sie jetzt wissen müssen