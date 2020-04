Blick vom Galgenberg in Othfresen.

Was Salzgitter zu bieten hat: entspannen bei einem Ausflug

Da können selbst kreativen Eltern schon mal die Ideen ausgehen. Was bleibt, wenn schon (fast) jedes Buch gelesen und jedes Spiel gespielt ist? Und zudem die Sonne lacht? Sicherlich, ein gewöhnlicher Spaziergang im Wald und in Parkanlagen ist überall möglich. Ebenso wie das Planschen am Ufer des Salzgitter- Sees. Aber wirklich aufregend klingt das nicht, oder?

Als meine Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter waren, war ein Picknick das Highlight. Nicht irgendwo, nein! Vorzugsweise auf dem Galgenberg in Othfresen (Gemeinde Liebenburg). Er gehört zum südlichen Ausläufer des Salzgitterschen Höhenzugs, einem Landschaftsschutzgebiet. Ein Galgen ist dort heute nicht mehr zu finden, aber die schöne Aussicht ist geblieben. Sie erstreckt sich vom Harz bis zu den Windrädern in der Samtgemeinde Baddeckenstedt weit ins Umland. Die Bergkuppe (zirka 180 Meter) ist fußläufig und ohne sportliche Höchstleistung über einen Schotterweg gut erreichbar. Ebenso ist ein Picknickkorb schnell gepackt. Bei gutem Wetter gehen dort auf dem Galgenberg auch häufig Modellflieger ihrem interessanten Hobby nach. Für (gruselige) Galgenberg-Geschichten (und die Frage danach wird kommen!) ist dann allerdings die Fantasie der Eltern gefragt. Mit so einem Picknick lässt sich auch ein Freizeittipp von Frida Emilia Schulz aus Dörnten verbinden. Die Othfresener Grundschülerin hat das Fotografieren für sich entdeckt und streift gerne mit dem Smartphone durch Feld und Wald. Dort gelangen ihr bereits schöne Fotos von seltenen Schmetterlingen wie dem Schwalbenschwanz und dem Aurora-Falter. Der Innerste-Radweg erstreckt sich über mehr als 100 Kilometer. Dieses Bild entstand vor der Zeit mit Corona. Foto: Andrea Leifeld Aber auch Burgreste und alte Türme seien spannende Orte und hätten ihr bereits gute Motive geboten, ergänzt sie ihren Tipp. Und abends können die Fotos dann beispielsweise mit der ganzen Familie gemeinsam angeschaut und die Bezeichnungen der fotografierten Schmetterlinge herausgefunden werden. Mit Blick auf die derzeit geschlossenen Gaststätten ist es empfehlenswert, auch bei unserem nächsten Ausflugstipp einen Verpflegungskorb mitzunehmen: Denn nun geht es hoch hinaus und weit dazu. Über 105 allerschönste Fahrradkilometer reicht der Innerste-Radweg vom Oberharz, an der Innerste-Quelle bei Clausthal-Zellerfeld, bis zur Mündung des Flusses in die Leine bei Sarstedt. Von Baddeckenstedt bis Salzgitter-Ringelheim führt der Radweg auch durch das Auflagengebiet unserer Zeitung. Mit den dortigen Bahnhöfen ist auch die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr gut. Das Gute an diesem Tipp: Eine Fahrrad-Tour (oder auch eine Wanderung) als Familienausflug auf dem Innerste-Radweg ist jederzeit nach Lust und Laune möglich und bedarf keiner großen Vorbereitung. Auch die Strecke ist nach dem eigenen Können und der Kondition frei wählbar. Von der Quelle bis zur Mündung verläuft der Radweg überwiegend gewässernah und erlaubt abwechslungsreiche Blicke auf den Fluss. Fast nebenbei verbindet der Radweg die Unesco-Weltkulturerbe-Stätten im Harz und Hildesheim und bietet somit auch kulturelle und historische Vielfalt.