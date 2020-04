Tut mir furchtbar leid

Unsere europäischen Nachbarn haben tolle kurze Wörter, die man bei einem Versehen, einem Fehler oder Versäumnis, das man bedauert, benutzen kann: Sorry, Pardon, Scusi. Das ist schnell und nett gesagt, und nach so einem netten Wort kann einem ja auch keiner mehr böse sein. Nur wir Deutschen sind da so umständlich mit vielen Silben: Ent - schul- di- gung, tut mir leid. Das klingt sehr steif, finde ich. Leider gibt es gar keine Alternativen. Viele sagen Sorry, aber Fremdworte halten viele ja auch nicht unbedingt für angebracht. Aber: Ein Mann hat da neulich versehentlich eine Idee angeregt. Der Senior mit Migrationshintergrund nahm mir mit dem Rad die Vorfahrt, offenbar aus technischer Unfähigkeit. Das Rad in seine Gewalt zurückzubekommen, um die Ecke zu lenken und gleichzeitig auf Deutsch „Entschuldigung“ zu sagen, war jedenfalls zuviel. Er sagte nur: „Tschulli!“ Und das ist doch mal was!

Diskutieren Sie auf Facebook unter Salzgitter Zeitung oder mailen Sie an