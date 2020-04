Polizei sucht nach Zeugen für Hausfriedensbruch am Salzgittersee

Salzgitter. Am Freitagabend hat sich eine Gruppe Zutritt auf das Stadiongelände am Salzgittersee verschafft. Einer wurde handgreiflich gegenüber einem Zeugen.

Zwei aufmerksame Beobachter haben in Salzgitter gesehen, wie eine Personengruppe am späten Freitagabend auf das Grundstück des Stadions am Salzgittersee unerlaubterweise eingedrungen ist. Wie die Polizei mitteilt, wussten die 29- und 30-jährigen Beobachter, dass es in der Vergangenheit Vandalismus auf dem Stadiongelände gegeben hat.

Deshalb entschlossen sich die beiden Männer, die Gruppe auf ihr Verhalten anzusprechen – zwischenzeitlich hatte die nämlich das Gelände durch eine schmale Lücke zwischen Zaun und einem Garagenkomplex wieder verlassen.

Körperlicher Angriff auf den Zeugen

Dabei stießen die Männer jedoch auf wenig Verständnis. Eine Person aus der Gruppe schlug dem 29-jährigen Zeugen mit der flachen Hand in das Gesicht. Anschließend flüchtete die Personengruppe in Richtung Otto-Hahn-Ring.

Die Polizei sucht Zeugen

Der Angreifer wird als 1.65 bis 1.75 Meter groß beschrieben, bekleidet war er mit einer rot-blauen Jacke. Die sofort eingeleiteten polizeilichen Fahndungsmaßnahmen führten zu keinem Ergebnis.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.