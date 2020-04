Radfahrer in Salzgitter hat „geringe Menge“ Marihuana dabei

Der 19-Jährige sei am Donnerstag gegen 23.45 Uhr auf dem Forellenweg in Lebenstedt unterwegs gewesen, als die Polizei ihn kontrollieren wollte, da die Beleuchtung am Rad gefehlt habe.

Zunächst habe der Mann versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Doch die Polizisten hätten ihn eingeholt und zum Anhalten aufgefordert. Noch während des Anhaltens habe er schließlich einen sogenannten Klemmleistenbeutel weggeworfen. Darin habe sich das Marihuana befunden.

Die Polizei Salzgitter leitete nach eigenen Angaben gegen den 19-jährigen Mann ein Ermittlungsverfahren ein.