Lecker Spekulatius

Ja, ist denn bald schon Weihnachten? Nein, nein, Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Es ist ja gerade erst Ostern vorüber. Aber bei der Suche nach den bunten Eiern haben unsere drei Söhne in den vergangenen Tagen verschiedene mögliche Verstecke unter die Lupe genommen. Dabei kam unter anderem eine angebrochene Tüte mit Weingummi ans Tageslicht. Wobei von Gummi hier nicht mehr die Rede sein konnte, die einstigen Leckereien ähnelten eher kleinen bunten Steinen, so hart wie sie waren. Aber es kam auch noch Genießbares zum Vorschein. Nämlich eine im Vorratsschrank in Vergessenheit geratene Tüte mit Spekulatius. Davon darf jeder Sohn jetzt jeden Tag einen naschen, denn die Kekse sind noch ebenso halt- wie genießbar, laut Haltbarkeitsdatum bis zum 31. Mai. Hauptsache ist aber, dass das Wintergebäck auch bei Sonnenschein schmeckt.

