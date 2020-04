Land und Stadt Salzgitter ehren dienstältesten Schiedsmann

Die Stadt überreichte einen Präsentkorb. „Sie sind am längsten als Schiedsmann in unserem Bezirk aktiv“, wird Katja Stößel, Richterin am Amtsgericht Salzgitter, in der Mitteilung zitiert. Als Schiedsperson helfe Schmidt Streitenden und vermittle zwischen den Beteiligten. Als dienstältester Schiedsmann in Salzgitter habe er viel Wissen und bringe ebenso seine Lebens- und Berufserfahrung für dieses wichtige Ehrenamt ein.

Stadtrat Eric Neiseke bedankte sich im Namen der Stadt für das Engagement bei Schmidt: „Sie tun viel Gutes für unsere Gesellschaft.“ Dieses Ehrenamt für die Gemeinschaft erfordere besonders Menschenkenntnis, Kommunikationsfähigkeit, Unvoreingenommenheit sowie Neutralität und sei wichtig, um zwischen Streitenden zu vermitteln und eine Lösung zu finden. Schmidt lebe das Motto „Schlichten statt Richten“ auf ganz praktische Weise. Das gelinge Schmidt in rund 90 Prozent seiner Fälle.

Bei den meisten Anliegen aus „seinem“ Bezirk 4 (Salzgitter-Bad, Gitter, Ringelheim, Hohenrode, Groß Mahner, Barum, Beinum, Flachstöckheim, Lobmachtersen, Ohlendorf) handele es sich häufig um Nachbarschaftsstreitigkeiten wie störenden Hecken- beziehungsweise Baumwuchs an Grundstücksgrenzen, Bau von Gartenzäunen, Lärmbelästigung, Ehrverletzung und so weiter. In den Gesprächen gehe es darum, den Sachverhalt zu erfassen, die Emotionalität herauszunehmen und eine Lösung zu finden, mit der die Beteiligten gut leben könnten.

„Ich mache das sehr gern“, wird Schmidt zitiert – „auch wenn es in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden ist“. Er stimme sich mit seinem Vertreter Michael Heidenblut ab und nehme diesen zu seinen Fällen mit. Als Ausgleich zu seinem Ehrenamt gehe er gern in die Natur und engagiere sich in anderen Vereinen in Flachstöckheim. Er bedanke sich bei der Stadt, die für die organisatorische Betreuung der Schiedspersonen verantwortlich sei, und dem Amtsgericht, bei dem die Dienstaufsicht liege.