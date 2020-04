25.000 Euro – Betrunkener Salzgitteraner baut teuren Unfall

Lebenstedt. Nach einer Party steigt ein junger Mann betrunken in den Wagen eines Freundes, prallt gegen ein anderes Auto und flüchtet. Der Schaden ist immens.

Den Wagen hatte er sich ohne damit Wissen eines Freundes nach einer Party genommen, war dann stark alkoholisiert (und womöglich unter Drogen) in der Feldstraße am frühen Sonntagmorgen gegen ein Auto geprallt – und weggefahren. 25.000 Euro Schaden, stellt die Polizei fest, die den Täter (25) in der Nähe schnappte, Blutproben und ein Strafverfahren veranlasste.