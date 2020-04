Salzgitter-Bad: Motorroller brennt aus – Hauswand beschädigt

Die Polizei nimmt den ausgebrannten Motorroller in Salzgitter-Bad in Augenschein. Auch die Hauswand wurde bei dem Vorfall erheblich beschädigt.

Salzgitter-Bad. Das Gefährt sollte ein Geschenk eines Vaters an seinen Sohn sein. Doch als der Jugendliche an dem Roller schraubte, fing dieser plötzlich Feuer.

Auch der schnelle Einsatz der Feuerwehr konnte den brennenden Motorroller nicht mehr retten, der an der Hauswand eines Mehrfamilienhauses in der Rabestraße in Salzgitter-Bad Feuer gefangen hatte. Das Fahrzeug brannte vollständig aus.

Salzgitter-Bad: Jugendlicher schraubt an Motorroller – das Gefährt fängt plötzlich Feuer

Der Sohn des Besitzers, für den der Roller als Geschenk zum 16. Geburtstag gedacht war, hatte daran geschraubt, als das Gefährt plötzlich Feuer fing. Durch die entstandene Hitze wurde auch die Wand des Wohnhauses der Beteiligten stark beschädigt.

Auch Hauswand in Rabestraße wird beschädigt – Schaden noch unbekannt

Den Sachschaden am Motorroller gab der Vater mit 700 Euro an. Wie teuer die Reparatur der beschädigten Hauswand sein wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Ein weiteres Desaster: Dem Sohn war, als der Roller Feuer fing, vor Schreck auch sein Handy herunter gefallen, das ebenfalls verbrannte.