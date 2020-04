Watenstedt schwindet – die Polizei bleibt

Wenn früher jemand an der Tür der Wache in Watenstedt klingelte, dann hätte er ein Haus voller Leben gehört. Auf zwei Etagen waren Polizisten untergebracht. Watenstedt war eine der großen Polizeistationen im Stadtgebiet. Einige Jahrzehnte ist das her. Noch Anfang der 70er Jahre des vorigen...