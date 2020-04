Salzgitteraner tritt gegen Auto und beleidigt Polizisten

Der Zwischenfall ereignete sich an der Straße Steinacker in Lebenstedt.

Lebenstedt. Die Beamten nahmen den Mann in Gewahrsam. Am Auto entstand nach Schätzung ein Schaden von 250 Euro.

Ein 33-jähriger Salzgitteraner hat am vergangenen Donnerstag, 2. April, gegen 20.45 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache gegen einen geparkten VW-Up getreten, der an der Straße Steinacker in Lebenstedt geparkt war. Das berichtet die Polizei Salzgitter.

Der Mann konnte durch Polizeibeamte im nahem Umfeld ermittelt und kontrolliert werden, so der Bericht weiter. Der Salzgitteraner sei offensichtlich alkoholisiert gewesen und habe sich gegenüber der Polizei unkooperativ verhalten.

Da der Mann sich uneinsichtig und aggressiv gezeigt habe, hätten ihn die Beamten in Gewahrsam genommen. Zuvor habe er in Richtung der Beamten getreten und sie beleidigt. Sie hätten den Salzgitteraner fixieren können und seien nicht verletzt worden.

Am VW sei Schaden in Höhe von etwa 250 Euro entstanden. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte seien gegen den Salzgitteraner eingeleitet worden.