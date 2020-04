Corona-Verstöße in Salzgitter: Bis zu 500 Euro Bußgeld

Die Polizei wird auch an diesem Wochenende am Salzgittersee Streife fahren und kontrollieren, ob die Regelungen zur Kontaktbeschränkung eingehalten werden.

Werden die vom Land Niedersachsen erlassenen Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus in Salzgitter eingehalten? Überwiegend ja, aber nicht immer, lautet die Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage unserer Redaktion: Seit Mitte März hat der städtische Ordnungsdienst mehr als 30 Betriebe schließen und rund 60 Personengruppen auflösen müssen. In zehn Fällen wurden Bußgeldverfahren eingeleitet.

Niedersachsen plant zwar einen eigenen Bußgeldkatalog für Corona-Verstöße, hat bisher allerdings noch keinen. Daher orientiert sich die Stadt Salzgitter vorerst an Nordrhein-Westfalen, wo entsprechende Verstöße mit 200 bis 500 Euro geahndet werden, erläutert Salzgitters Pressesprecherin Simone Kessner.

„Personen die sich nicht entsprechend der Allgemeinverfügung verhalten“, so Kessner, „werden zunächst über die aktuelle Rechtslage, sowie die Abstandsregelungen aufgeklärt. Bei Uneinsichtigkeit oder wiederholten Verstößen werden, im Rahmen der Verhältnismäßigkeit, Bußgeldverfahren eingeleitet.“

Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak zeigte sich verärgert, dass es insbesondere am vergangenen Wochenende zu zahlreichen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen gekommen ist und seine Kollegen Menschen immer wieder eindringlich auffordern mussten, Gruppen aufzulösen (wir berichteten). Für dieses Wochenende hat die Polizei angekündigt, konsequente Kontrollen durchzuführen. „Verstärkt nehmen wir in Lebenstedt die Bereiche Salzgittersee, Stadtpark und Innenstadt in den Blick. In Salzgitter-Bad zeigen wir besonders Präsenz am Schäferstuhl und Rosengarten“, so Pintak.

Auch der kommunale Ordnungsdienst wird wieder im Einsatz sein. Einsatzorte und Kontrollen stimmt er wie üblich mit der Salzgitteraner Polizei ab.

