Salzgitter-Thiede: Unbekannte stehlen Schmuck im Seniorenheim

Unbekannte Täter sind zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 12 Uhr, in das Zimmer einer 85-jährigen Bewohnerin eines Seniorenheims in der Danziger Straße eingedrungen, teilt die Polizei mit. Sie entwendeten laut Mitteilung diverse Schmuckgegenstände und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro, schätzt die Polizei. Die Polizei bittet um Hinweise unter (05341) 941730.

