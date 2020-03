Salzgitter: Radfahrerin verletzt sich Rücken bei Unfall leicht

In der Kattowitzer Straße ist es am Montag um zirka 15 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen, teilt die Polizei mit. Eine 84-jährige Golf-Fahrerin aus Salzgitter fuhr laut Mitteilung von der Wehrstraße in die Kattowitzer Straße ein. Hierbei habe sie offenbar eine 32-jährige Fahrradfahrerin übersehen, die auf dem Radweg der Kattowitzer Straße in Richtung der Westfalenstraße gefahren sei. In Folge des Zusammenpralls stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht am Rücken, teilt die Polizei mit. Sie wurde durch einen Rettungswagen ins Klinikum Salzgitter gebracht. Zum Schaden kann die Polizei keine Angaben machen.

