Tipps für Familien: „Geregelter Tag gibt Halt und Sicherheit“

Liebenburg/Salzgitter. Eine Diplom-Psychologin des Landkreises Goslar gibt Hinweise für Familien in Zeiten von Corona. Und: Wo bekomme ich Hilfe?

Seit Beginn der vorigen Woche sind Kindergärten und Schulen zu. Ein Großteil der Betreuung erfolgt in den eigenen vier Wänden. So schön die Zeit mit den Liebsten auch sein kann, droht auch Konfliktpotenzial. Denn welche Familie ist es gewöhnt, täglich und ohne Unterbrechung zusammen zu sein? Diplom-Psychologin Claudia Brümmer, Leiterin der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche beim Kreis Goslar und damit zuständig unter anderem für den Bereich Liebenburg, gibt Tipps, wie sich der Alltag meistern lässt.

Deutschland soll zu Hause bleiben. Was empfehlen Sie Familien mit Kindern in der Situation?

Eine geregelte Tagesstruktur mit festen Zeiten für Essen, Schlafen, Aufgaben und Freizeit gibt Halt. Das kann anhand einer To-Do-Liste erfolgen, die sowohl Pflichten und schöne Aktivitäten enthält. Für Schulkinder ist es wichtig, auch schulische Aufgaben zu erledigen oder sich im Bildungsfernsehen etwas schulischen Alltag nach Hause holen zu können. Möglicherweise stellt die Schule Lern- und Arbeitsmaterial zur Verfügung. Auch spielerisch können Kopfrechenaufgaben oder Lese- und Rechtschreibübungen durchgeführt werden. Für die Familienmitglieder erarbeitete Kurzreferate können Spaß machen und fördern das Miteinander. Wenn es Lernphasen gibt, dann schafft es die Mutter oder der Vater, im Homeoffice Arbeit zu erledigen, ohne in den Keller zu flüchten.

Welche Tipps haben Sie für Kinder im Kindergartenalter?

Für Kitakinder ist es hilfreich, eine kindergartennahe Tagesstruktur zu haben – Zeiten zum Spielen, Malen, Singen, Tanzen, Bücher anschauen und Ausruhen.

Welche Rolle spielt die Ernährung in derart ungewöhnlichen Zeiten?

Gesunde Ernährung ist jetzt ganz besonders wichtig. Das gemeinsame Essen kann in der aktuellen Zeit mehr Bedeutsamkeit erlangen. Einer hilft beim Kochen, der andere beim Tisch abräumen. Wie lange ist es her, dass man unter der Woche gemeinsam zu Mittag gegessen hat? Auch kreative Ideen sind gefragt, beispielsweise ein Picknick im Wohnzimmer oder eine Teestunde im Kinderzimmer, wo die Kleinen den Gastgeber mimen können.

Wie steht es um die Bewegung?

Bewegung ist gut für Körper, Geist und Seele. Anspannung und Stress werden abgebaut. Wenn körperliche Aktivität aus Sicherheitsgründen an der frischen Luft zunehmend weniger möglich ist, sind Bewegungsübungen zu Hause, auf dem Balkon oder der Terrasse eine Option. Yoga bietet sich an, oder man lässt sich von den Kindern Körperübungen aus dem Sportunterricht oder dem Verein zeigen oder es wird zusammen getanzt.

Die Beschäftigung von Kindern kann anstrengend sein. Welchen Rat geben Sie Eltern?

Sie sollten fürsorglich und achtsam miteinander umgehen. Gegenseitige Unterstützung, die Schaffung von Freiräumen zum Krafttanken ist jetzt ganz wichtig. Und diese Zeit, so unwirklich sie uns mitunter erscheinen mag, bietet die Möglichkeit, inne zu halten. Das Mittagsschläfchen ist aus der Mode gekommen. Jetzt wäre eine Gelegenheit, es wieder ins Leben zu rufen.

Aber was ist, wenn einen Existenzängste und Sorgen plagen?

Man sollte sie ernst nehmen und über sie sprechen, sich über Hilfsangebote informieren. Man sollte sich aber auch ablenken und den nicht hilfreichen Gedanken einen Stopp verpassen. Auch Kinder reagieren unterschiedlich auf Veränderungen und Belastungen. Einige werden ängstlich, traurig und unruhig, andere aggressiv oder bekommen psychosomatische Beschwerden. Auch regressives Verhalten, wie Bettnässen, Daumenlutschen oder Babysprache, können auftreten. Hier sind Verständnis, Zuneigung und Unterstützung gefragt. Viele Reaktionen sind vorübergehend und verschwinden wieder.

Und was tun, wenn die Belastung für die Familie immer größer wird?

Ruhe bewahren, gelassen bleiben, sich vor dem Schlafen gehen versöhnen. Den Kleinen und Großen klare Anweisungen geben, konsequent sein und den Nörglern nicht noch mehr Zeit an Tablet oder Spielkonsole einräumen. Wenn frische Luft und Bewegung fehlen, dann ist es für alle im Haushalt wenig hilfreich, einen Mitbewohner zu haben, der sich nach ein paar Tagen als Computerzombie entpuppt. Wichtig ist, wie bei allen Dingen, das richtige Maß – ein Gleichgewicht zwischen Medienzeit und medienfreier Zeit. Eine unserer wichtigsten Methoden zu lernen ist vom Modell. Also sollten vor allem die Älteren ein Vorbild sein – Tablet weg, Handy weg, Konsole weg – Familienzeit, und wenn Langeweile aufkommt, dann ist es in Corona-Zeiten das kleinere Übel. Hauptsache wir und unsere Lieben bleiben gesund. red/epw

KONTAKTE

Bei Konflikten zwischen den Familienmitgliedern ist Rat gefragt. Die Beratungsstellen für Eltern, Kinder und Jugendliche bieten telefonische Beratung unter diesen Rufnummern: Goslar: (05321) 76482, Salzgitter (05341) 839-4517. Oder per Mail: erziehungsberatung@stadt.salzgitter.de

Online-Hilfe: bke-jugendberatung.de und bke-elternberatung.de.