Torte, hochkant

Ich möchte an dieser Stelle einmal allen Bäckereifachverkäuferinnen danken, die vermutlich immer unterschätzt werden. Ich würde auch Floristinnen und Bankkauffrauen und anderen herzlich danken, dass sie ihren Job gut machen, aber ich hatte nunmal ein Erlebnis mit einer männlichen Bäckereifachverkäuferin, das mir zu denken gegeben hat. Bislang habe ich die Freundlichkeit von Bäckereifachverkäuferinnen als gegeben hingenommen, als etwas Natürliches, Angewachsenes. Bis ich auf den Typen im dünnen Hemdchen bei meinem Lieblingsbäcker stieß, vermutlich eine Aushilfe. Ich bestellte eine Platte Kuchen, auf die ich deutete, dort lagen zwei Stücke (Bienenstich und Käsekuchen). Er packte nur den Käsekuchen mitten auf so ein Pappding. Fragte, ob ich noch was möchte. Ich deutete auf den Bienenstich, worauf er einen frechen Kommentar (das hätte ich ja auch gleich sagen können) nur halb aussprach. Den Bienenstich (man hätte auch den Käsekuchen versetzen können) lehnte er hochkant gegen das andere Stück. Eine Frage nach einem Brot musste dreimal wiederholt werden, weil er erst nicht antwortete und dann nur so leise, dass man nochmal nachfragen musste. Also: Ein Hoch auf alle Bäckereifachverkäuferinnen, die es können!

Anmeldung Noch nicht bei der Wolfsburger Nachrichten?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder