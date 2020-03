Polizeibeamte kontrollieren am Donnerstagabend in Lebenstedt.

Corona-Attacke: Mann hustet in Salzgitter absichtlich Frau an

Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstag um 22.25 Uhr auf besonders dreiste Art die Angestellte einer Tankstelle an der Konrad-Adenauer-Straße in Lebenstedt angegriffen. Er betrat den Verkaufsraum und hustete nach dem Kauf von Zigarretten offensichtlich vorsätzlich der 19-jährigen Frau direkt ins Gesicht. Speichel traf hierbei das Gesicht der Angestellten, wie die Polizei mitteilt. Beim Verlassen des Geschäftes habe der Täter das Wort „Corona“ gerufen und gelacht. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung ein. Der Mann soll etwa 1,65 Meter groß, schlank und dunkelhaarig gewesen sein, trug ein schwarzweißes Oberteil und eine schwarze Hose.

Insgesamt habe die Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel seit Donnerstag ihre Präsenz in ihrem gesamten Zuständigkeitsbereich erhöht. Das teilt Sprecher Matthias Pintak am Freitag mit: „Wir setzen auf eine konsequente Überwachung der Allgemeinverfügungen der Kommunen im Kampf gegen das Corona-Virus.“ Die Polizeiinspektion werde von den Einsatzkräften der Zentralen Polizeidirektion aus Braunschweig personell unterstützt. Die Beamten hätten am Donnerstag bis in die Abendstunden Kontrollen und Bestreifungen ausgeführt. Insbesondere standen im Blickpunkt die Straßen, öffentlichen Flächen und Bereiche, in denen sich Personen trafen.

Im gesamten Zuständigkeitsbereich der Inspektion musste die Polizei in 37 Fällen – davon 22 in Salzgitter – einschreiten und die angetroffenen Personen auf ihr Fehlverhalten hinweisen. Die Bevölkerung akzeptiere diese Maßnahmen, meint Polizeisprecher Pintak und sagt: „Wir appellieren an Ihre Vernunft und Verantwortung: Meiden Sie größere Ansammlungen, denn die Polizei wird weiterhin sehr präsent sein und konsequent vorgehen. Reduzieren sie ihre sozialen Kontakte auf ein Mindestmaß. Jeder, der dagegen verstößt, gefährdet sich selbst und andere auch.“