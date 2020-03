Vandalismus in der Lebenstedter Amselstieg-Sporthalle

In der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zu einem Fall von Vandalismus in der Amselstiegsporthalle in Lebenstedt. Unbekannte Täter zerstörten die Scheiben der Trainer- und Regieräume. Die Scheiben wurden mit Bänken eingeworfen.

Mit Sitzbänken haben unbekannte Täter sieben massive Sicherheitsglasscheiben in der Lebenstedter Sporthalle am Amselstieg eingeworfen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen Montagvormittag um 10 Uhr und Dienstagfrüh um 5 Uhr.

Über einen Seiteneingang, so Salzgitters Polizeisprecher Matthias Pintak, hätten sich die Täter Zugang zu der Sporthalle verschafft. Es seien gleich mehrere Türen aufgehebelt worden. Gestohlen wurde offensichtlich nichts, allerdings haben die Täter einen Sachschaden in Höhe von mindestens 4000 Euro angerichtet.

Die Amselstieg-Sporthalle wird überwiegend für den Sportunterricht der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salzgitter genutzt. Aber auch andere Schulen sowie Vereine sind hier regelmäßig sportlich aktiv. Der Vorfall, sagt ein Mitarbeiter der IGS, sei zwar sehr ärgerlich. Aber da in der Halle aufgrund der Corona-Epidemie derzeit ohnehin kein Sportunterricht oder andere Veranstaltungen stattfinden würden, gebe es zumindest ausreichend Zeit für die Reparaturen.

In der Vergangenheit sei es schon häufiger vorgekommen, dass versucht wurde, Türen der Halle aufzubrechen. Meist sei es bei den Versuchen geblieben. An einen vergleichbaren wie den aktuellen Vorfall könne er sich nicht erinnern. „Da braucht es schon enorm viel Kraft, um die Scheiben zu zerstören. So also ob man mit einem Rammbock dagegen gelaufen wäre“, so der IGS-Mitarbeiter, der sich die Augen reiben musste und den Anblick zunächst gar nicht fassen konnte.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls oder Bürger, die Hinweise geben können, sich mit ihr in Verbindung zu setzen: Tel.: (05341) 18970