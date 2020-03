In Salzgitter schließen Eissporthalle und Schwimmbäder

Das Coronavirus sorgt weiter für zahlreiche Schließungen von Einrichtungen beziehungsweise Absagen von Veranstaltungen. Ein aktueller Überblick:

Eissporthalle und Bäder schließen

Mit sofortiger Wirkung bleiben die Eissporthalle am Salzgittersee, das Stadtbad Lebenstedt und das Thermalsolbad Salzgitter-Bad geschlossen. In der Eissporthalle endet die Saison daher frühzeitig. Sie bleibt bis zum Beginn der neuen Saison 2020/2021 geschlossen. Das Stadtbad Lebenstedt bleibt vorerst bis zum 6. April geschlossen. Das Thermalsolbad Salzgitter-Bad (Solewellenbad, Sauna-Land und Fitness-Treff) bleibt bis 13. April zu. Davon ausgenommen ist die Physiotherapie. Die Praxis bleibt vorerst von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr geöffnet sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Gruppentherapien und Bewegungsbäder finden nicht statt. Der Empfang des Thermalsolbades ist ebenfalls von Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr besetzt. Durch die aktuelle Schließung wird die geplante Betriebspause von September vorverlegt. Die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH wird eine Regelung zur Auszahlung ausgefallener Kursstunden finden und appelliert an die Kursteilnehmer, aufgrund der besonderen Situation etwas Geduld zu haben und von individuellen Anfragen abzusehen. Für Fitness-Treff-Mitglieder wird die Schließungszeit bei Folgebeiträgen berücksichtigt (keine Abbuchung im Monat April 2020).

Jobcenter machen zu

Ab Mittwoch, 18. März, bleiben das Jobcenter Salzgitter in der Lichtenberger Straße 2a, der Chemnitzer Straße 90-94 und die Räumlichkeiten des Jobcenters in Fredenberg geschlossen. Das Jobcenter Salzgitter ist laut Mitteilung per Telefon und Online-Zugang weiter für die Kunden da, nur die persönlichen Kontakte werden reduziert. Arbeitslosmeldungen können telefonisch erfolgen. Damit die Fragen und Anliegen möglichst ohne persönlichen Kontakt geklärt werden können, melden sich die Kunden des Jobcenters bitte unter der Servicenummer (05341) 868480 oder schriftlich an folgende Adresse: Jobcenter-Salzgitter@jobcenter-ge.de Um in der aktuellen Lage die wichtigsten Dienstleistungen erbringen zu können, konzentriert sich das Jobcenter auf die Bearbeitung und Bewilligung von Geldleistungen.

Fackelschwimmen wird verlegt

Die Veranstalter des Fackelschwimmens, die Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH und die Tauchgemeinschaft Sepia, haben sich dazu entschlossen, auch Poseidons Winterschlaf zu verlängern und ihn angesichts der aktuellen Entwicklungen noch ein wenig im Salzgittersee ruhen zu lassen. Das diesjährige Fackelschwimmen, bei dem er dann feierlich geweckt wird, ist auf Pfingstsonntag, 31. Mai, verlegt. Die Gesundheit und Sicherheit der Besucher haben höchste Priorität, und es besteht bei den Veranstaltern die Hoffnung, dass sich die Situation bis zum Pfingstwochenende entspannt hat.

Keine Kulturkreis-Veranstaltungen

Der Kulturkreis Salzgitter sagt alle Veranstaltungen bis zum 15. April ab. Demnach sind zunächst folgende Veranstaltungen betroffen: „Divas“ am 20. März in der Aula Salzgitter-Bad, das Konzert Duo Zilas am 22. März im Fürstensaal Salder und die musikalische Erich-Kästner-Lesung am 27. März im Fürstensaal Salder. Der Kulturkreis Salzgitter bittet um Verständnis, dass man der Gesundheit und dem Wohlergehen der Besucher höchste Priorität zukommen lassen wolle. Für alle Veranstaltungen wird es voraussichtlich einen Ersatztermin geben, daher behalten bereits gekaufte Karten vorerst auch ihre Gültigkeit. Um einen zu großen Ansturm zu vermeiden, bittet der Kulturkreis darum, den Kartenumtausch nun nicht zu überstürzen.

Keine Angebote des GV Liederkranz

Der GV Liederkranz Salzgitter von 1867 beugt sich nun auch dem Coronavirus und stellt mit Absprache aller Sangesbrüder die Chorproben am Donnerstag, jeweils 19.30 Uhr, vorerst bis zum 16. April ein. Das teilte der Vorsitzende Reinhard Mann am Singabend, den Anwesenden Sangesbrüdern mit. Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Auch die Jahreshauptversammlung am 24. März ist damit abgesagt.

Pfarrbüros schließen bis auf Weiteres

Die Pfarrbüros in St. Marien mit St. Abdon und Sennen, St. Joseph und St. Maximilian Kolbe sind bis auf Weiteres für den persönlichen Besuch geschlossen. Die Pfarrsekretärinnen sind weiterhin telefonisch oder per Mail zu erreichen.

Jubiläum des SV Union abgesagt

Der SV Union Salzgitter sagt sowohl die Feier anlässlich des 100-jährigen Vereinsjubiläums am

21. März sowie die Jahreshauptversammlung am 27. März ab. Der Sport- und Übungsbetrieb ist vorerst eingestellt, über die Durchführung des Osterfeuers wird in der Osterwoche entschieden.

Brücke schließt und verlegt Konzert

Die Begegnungsstätte Brücke wird ab sofort bis einschließlich 19. April geschlossen. Das Kultur-Frühstück am 22. März mit der Gruppe Dizzy Spell wird aus dem Grund auf den 21. Juni verschoben.

Thieder Bücherei macht zu

Die Bücherei in Thiede schließt vom 23. März bis 18. April. Die Montagsöffnungen während der Ferien entfallen somit. Die Ausleihe beginnt somit voraussichtlich wieder am Montag, 20. April, in der Zeit von 17 bis 19 Uhr.

AG Schacht Konrad trifft sich nicht

Die für Freitag, 20. März, vorgesehene Mitgliederversammlung der AG Schacht Konrad findet nicht statt. Die Versammlung wird auf einen späteren Zeitpunkt verschoben.

Harzklub-Zweigverein wandert nicht

Der Harzklub-Zweigverein Salzgitter möchte für März 2020 keine Wanderungen mehr anbieten.