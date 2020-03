Salzgitter: zwei Erkrankte, 16 Verdachtsfälle - Terminabsagen

Zwei bestätigte Krankheitsfälle gab es bis Freitagabend in Salzgitter. 16 Verdachtsfälle sind in Abklärung und häuslicher Quarantäne. 26 Kontaktpersonen sind ebenfalls in häuslicher Quarantäne, so die Stadt. Als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf den Covid-19-Virus haben Verwaltungen, öffentliche und private Einrichtungen, Vereine und Verbände Termine abgesagt, verschoben und wichtige Hinweise gegeben. Wir haben die Nachrichten vom Freitag zusammengefasst.

Stadt Salzgitter: Um die Gesundheit der Bürger zu schützen, sagt die Stadt Salzgitter ab sofort alle städtischen Veranstaltungen bis einschließlich 18. April ab. Die Absagen von städtischen und nichtstädtischen Veranstaltungen in Salzgitter sind auf der Internetseite www.salzgitter.de mit „Fällt aus“ beziehungsweise „Wird verschoben“ gekennzeichnet, so die Mitteilung. Weitere Informationen gibt es bei den Veranstaltern. Die Kontaktdaten sind auf den Veranstaltungsseiten des Kalenders zu finden.

Die Stadtbibliotheken bleiben geöffnet, ebenso das Städtische Museum Schloss Salder. Das Tillyhaus in Salzgitter-Bad bleibt geöffnet.

Diese städtischen Veranstaltungen werden abgesagt:

• bis Ostermontag alle Kurse der Volkshochschule;

• bis Ostermontag alle Veranstaltungen in den Stadtbibliotheken;

• die Ausstellungseröffnung von Renate Hidalgo am Dienstag, 17. März, im Tillyhaus.

• die Eröffnung der Playmobilausstellung im ehemaligen Kuhstall des Städtischen Museums Schloss Salder am Sonntag, 22. März.

Kinder- und Jugendtreffs und Seniorentreffs: Die Stadt hat sich zudem dazu entschieden, alle kommunalen Kinder- und Jugendtreffs ebenfalls ab sofort bis einschließlich 18. April zu schließen. Auch ab sofort geschlossen werden die Seniorentreffs in Lebenstedt und Salzgitter-Bad ebenfalls bis 18. April.

Der Städtische Regiebetrieb (SRB) hat sich entschlossen, den Frühjahrsputz am Samstag, 21. März, inklusive der Aktionswoche vom 16. bis 20. März abzusagen. Alle Beteiligten, die Material für den Putztag bekommen haben, erhalten Informationen von der Abfallberatung des SRB unter (05341) 8393741.

Auch der Zukunftstag am

26. März wird in der Stadtverwaltung nicht stattfinden. Die Informationsveranstaltung der Berufsfeuerwehr am 24. März zu Ausbildungsmöglichkeiten ist ebenfalls komplett abgesagt.

Die Seniorenveranstaltung „Stine & Claas – Eine maritime Lachnummer“ des Fachdienstes Kultur, die am Samstag, 21. März, stattfinden sollte, wird auf unbestimmte Zeit verlegt. Der Ersatztermin wird rechtzeitig bekannt gegeben. Die bereits erworbenen Konzertkarten, Fahrscheine als auch die gebuchten Haltestellen für den Sonderbus behalten ihre Gültigkeit beziehungsweise können zurückgegeben werden. Der Sonderfahrplan wird einige Tage vor der dem neuen Veranstaltungstermin veröffentlicht.

Folgende Veranstaltungen des Seniorenbüros sind von einer Absage betroffen: Bus-Tagesfahrt nach Magdeburg am 16. März; Vortrag „Technische Hilfen für den Alltag“ am 17. März im Seniorentreff Lebenstedt, Bingospiel am 20. März im Seniorentreff Lebenstedt; Vortrag „Haus sanieren für Senioren“ am 24. März im Seniorentreff Lebenstedt; Matjesessen am 27. März im Seniorentreff Thiede; Frühlingsfest am 3. April im Seniorentreff Lebenstedt; Frühlingsfrühstück am 17. April im Seniorentreff Salzgitter-Bad. Bezahlte Eintritts- beziehungsweise Fahrkarten behalten ihre Gültigkeit oder können zurückgegeben werden.

Amtsgericht Salzgitter: Der normale Dienstbetrieb kann nur mit Einschränkungen aufrechterhalten werden. Daher gilt jedenfalls bis Ostern: Alle Angelegenheiten möglichst schriftlich einzureichen oder nicht eilbedürftige Angelegenheiten erst zu einem späteren Zeitpunkt persönlich im Gericht zu regeln. Eilbedürftige Anträge werden nach Angaben des Amtsgerichts von gestern bearbeitet und können demnach auch in den Briefkasten eingeworfen werden.

Der Zugang zum Gebäude des Amtsgerichts wird ab Montag, 16. März, eingeschränkt. Der Haupteingang bleibt geschlossen. Eine Zugangsmöglichkeit wird über den Eingang unter der Adresse Joachim-Campe-Straße 15a über den rückwärtigen Gebäudeteil gewährleistet. Ein Betreten des Gebäudes wird nach Angaben des Amtsgerichts jeweils nur einer Person gewährt werden können, so dass mit Wartezeiten im Außenbereich gerechnet werden muss.

Termine finden nur statt, soweit sie von den einzelnen Entscheidern für erforderlich gehalten werden. Alle Terminladungen für die kommende Zeit bleiben aber bis zu einer Absage des Termins grundsätzlich bestehen. Im Hinblick auf die Teilnahme an öffentlichen Sitzungen durch Personen, die nicht geladen wurden, wird darum gebeten, zu prüfen, ob eine Teilnahme wirklich erforderlich ist. Als Schutzmaßnahme sollten nicht erforderliche Zusammenkünfte von Menschen vermieden werden.

Einzahlungen können derzeit vom Amtsgericht nicht in bar entgegengenommen werden. Es wird um Überweisung gebeten.

Landkreis Goslar: Der Landkreis Goslar untersagt ab sofort und bis einschließlich Samstag, 18. April, sämtliche öffentliche Veranstaltungen im Kreisgebiet. Nicht betroffen von dieser Verfügung sind laut Mitteilung private Veranstaltungen wie beispielsweise Geburtstage oder Hochzeiten. Der Landkreis spricht jedoch die dringende Empfehlung aus, derartige Veranstaltungen und Zusammenkünfte abzusagen respektive auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben.

Mit Blick auf die Entwicklung der gesundheitlichen und medizinischen Lage wird der Landkreis innerhalb der nächsten zwei Wochen entscheiden, ob die Allgemeinverfügung verlängert wird.

Landrat Thomas Brych bittet um Verständnis für diesen drastischen Schritt: „Wir sind uns im Klaren über die Auswirkungen dieser Entscheidung, sehen aber vor allem aus Gründen der dynamischen Verbreitung des Coronavirus’ keine Alternative zu diesem Vorgehen. Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis und möchte gleichzeitig an sie appellieren, zwischenmenschliche Kontakte auf ein absolut notwendiges Minimum zu reduzieren. Ohne Zweifel stehen wir herausfordernden Tagen und Wochen gegenüber, deshalb bitte ich dringend darum, dass jeder das Möglichste unternimmt, einen Beitrag zu leisten. Es ist unsere Pflicht, gerade die schwächeren Menschen unserer Gesellschaft zu schützen.“

FDP: Der Kreisvorstand der FDP in Salzgitter hat bis Ende Mai alle Termine abgesagt. Die Liberalen folgen damit einer Empfehlung der Landespartei.

TSV Hallendorf: Der Verein hat seine Jahresversammlung am Freitag, 20. Mai, „zum Schutz der Mitglieder“ abgesagt. Ein neuer Termin wird mitgeteilt.

Kreissportbund Salzgitter: Der KSB schließt sich der Absageempfehlung der Stadt an. Er möchte laut Mitteilung zwar nicht, dass gar kein Sport mehr im Stadtgebiet betrieben wird, dennoch bittet er alle Menschen, ob jung oder älter, die Warnhinweise des Gesundheitsamtes der Stadt Salzgitter sehr ernst zu nehmen. Die Stadtverwaltung und der Kreissportbund appellieren an die ausrichtenden Sportvereine oder -verbände, bis auf noch unbestimmte Zeit entsprechende Veranstaltungen abzusagen, selbst wenn nur ein Kriterium aus nachfolgender Liste erfüllt ist:

• internationales oder überregionales Publikum,

• regionales Publikum, aber aus einem Risikogebiet oder aus einer Region mit aktivem lnfektionsgeschehen,

• Publikum, das überwiegend der Risikogruppe für schwere Verläufe bei Infektionen angehört,

• Veranstaltungen in geschlossenen, schlecht belüfteten Räumen,

• Veranstaltungen mit besonderer Nähe des Publikums untereinander wie beispielsweise bei Musikkonzerten

• Veranstaltungen mit besonderer Nähe des Publikums untereinander auch im Freien wie beispielsweise Fußballspiele im Profibereich.

SoVD: Der Sozialverband in Salzgitter-Bad teilt mit, dass die für heute, Samstag, geplante Mitgliederversammlung ausfällt. Über einen Ersatztermin, voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte werden die Mitglieder rechtzeitig informiert.

Darüber hinaus werden im SoVD-Büro im AOK-Gebäude in Salzgitter-Bad bis zunächst 30. Juni keine offenen Sprechstunden und keine öffentlichen Informationsveranstaltungen stattfinden. Beratungen finden nur noch nach Terminabsprache statt. Der SoVD-Ortsverband ist erreichbar unter (05341) 2251180 oder per E-Mail unter sovdszbad@t-online.de

Bund der Vertriebenen: Der geplante Unterhaltungsnachmittag im Kniestedter Herrenhaus fällt am Montag, 16. März, aus.

Deutsches Rotes Kreuz: Der Gesprächskreis für Krebskranke und Angehörige am Montag, 16. März, fällt aus.

KAS-Bus-Tour: Die Konrad-Adenauer-Stiftung, Hauptabteilung Politische Bildung, hat die Veranstaltung „Adenauer on Tour“ am Dienstag, 17. März, 14 bis 17 Uhr auf dem Schützenplatz in Salzgitter-Bad abgesagt.

Gesangsverein Liederkranz Salzgitter von 1867: Er stellt die Chorproben am Donnerstag, jeweils 19.30 Uhr, vorerst bis zum 16. April ein. Auch die Jahreshauptversammlung am 24. März ist damit abgesagt.

Kulturkreis Salzgitter: Er sagt alle Veranstaltungen bis zum 15. April ab. Demnach sind zunächst folgende Veranstaltungen betroffen: „Divas“ (musikalische Revue am

20. März. Aula Salzgitter-Bad), Konzert „Duo Zilas“ (22. März, Fürstensaal Salder) und die musikalische Erich-Kästner-Lesung

(27. März, Fürstensaal Salder). Für alle Veranstaltungen wird es laut Mitteilung voraussichtlich einen Ersatztermin geben, daher behalten gekaufte Karten vorerst auch ihre Gültigkeit. Um einen zu großen Ansturm zu vermeiden, bittet der Kulturkreis darum, den Kartenumtausch und die Kartenrückgabe nun nicht zu überstürzen.

Der Kulturkreis Salzgitter steht telefonisch unter (05341) 32543 für weitere Auskünfte zur Verfügung. Über die Homepage www.kulturkreis-salzgitter.de, über die Facebook-Seite und über die Printmedien wird der Kulturkreis die Öffentlichkeit stets auf dem aktuellen Stand halten.

Familienzentrum St. Joseph: Die Einrichtung in Lebenstedt/Krähenriede teilt mit, dass der Kinder- und Spielzeugbasar am 21. März ersatzlos ausfällt.

SPD Unterbezirk Salzgitter: Der geschäftsführende Unterbezirksvorstand hat sich laut Mitteilung mehrheitlich dazu entschlossen, den für Samstag, 21. März, geplanten Unterbezirksparteitag abzusagen und auf unbestimmte Zeit zu verschieben. Das sei rechtlich problemlos möglich, der bisherige Unterbezirksvorstand bleibe bis zu einer Neuwahl im Amt. Über den Umgang mit den vorliegenden Anträgen wird der Unterbezirksvorstand in seiner nächsten Sitzung beraten. Das Berichtsheft wird per Mail verschickt.

Pfarrverband Barum-Beinum-Lobmachtersen-Cramme und Pfarrverband Flachstöckheim-Flöthe-Mahner-Ohlendorf: Der gemeinschaftliche Gottesdienst mit der Vorstellung der Konfirmanden am Sonntag, 22. März, 10 Uhr, in der St.-Andreas-Kirche in Cramme mit der Musical-Aufführung „Zähl die Sterne“ fällt aus.

Geschichtsverein Salzgitter: Er verschiebt seine Hauptversammlung, geplant am 24. März, 18.30 Uhr, auf unbestimmte Zeit. Es wird laut Mitteilung ein Termin im Juni in Betracht gezogen.

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie: Abgesagt wird der Außensprechtag am 24. März, der normalerweise im Rathaus Lebenstedt stattgefunden hätte. Bei Wiederaufnahme der Sprechtage informiert das Amt.

St. Bernward: Das Fastenessen der Kolpingfamilie am 22. März ist abgesagt.

Agentur für Arbeit: Die Auswirkungen des Corona-Virus auf die Wirtschaft lösen auch in Niedersachsen und Bremen vermehrt Anfragen der Betriebe nach Kurzarbeit aus. Tatsächlich können krankheitsbedingte Lieferengpässe oder Schutzmaßnahmen bei Betrieben erhebliche Arbeitsausfälle verursachen. Sollten diese Arbeitsausfälle mit einem Entgeltausfall verbunden sein, kommt ein Ausgleich mit Hilfe des Kurzarbeitergeldes in Frage.

Ob die Voraussetzungen für die Gewährung des Kurzarbeitergeldes vorliegen, entscheidet die zuständige Agentur für Arbeit in jedem Einzelfall. Wichtig ist, dass Betriebe im Bedarfsfall bei ihrer zuständigen Agentur für Arbeit Kurzarbeit anzeigen, so die Mitteilung.

Aktuelle Informationen und Anleitungen zum konkreten Verfahren gibt es auch auf den Seiten der Bundesagentur für Arbeit. Die Adressen sind: https://www.arbeitsagentur.de/news/kurzarbeit-wegen-corona-virus Darüber hinaus können sich Arbeitgeber unter (0800) 45555 20 dazu informieren.

Literarische Gesellschaft: Die Veranstaltungen „Kaffeezeit/Lesezeit“ am 18. März und „Zeit zum Zuhören“ am 1. April fallen aus.

CDU-Kreisverband Wolfenbüttel: Nach Absage der für den 25. März geplanten Großveranstaltung mit Friedrich Merz wird nun auch der am 21. März angesetzte Kreisparteitag der Wolfenbütteler CDU abgesagt, wie CDU-Kreisvorsitzender Frank Oesterhelweg mitteilt. „Wir verschieben diese Veranstaltung auf einen späteren Zeitpunkt und halten uns an die entsprechenden Empfehlungen. Sicherheit und Gesundheit unserer Mitglieder und Gäste haben Vorrang.“

KVG-Braunschweig: Ziel der KVG-Braunschweig ist es, auch im Falle einer Pandemie ein öffentliches Verkehrsangebot sicherzustellen. Dabei ist die Gesundheit der Mitarbeiter und der Fahrgäste oberste Prämisse. Deshalb werden laut Mitteilung im Verkehrsgebiet der KVG-Braunschweig diese Maßnahmen in Abstimmung mit dem Verkehrsverbund Region Braunschweig ab Montag 16. März, umgesetzt:

Die vorderste Tür der Busse bleibt geschlossen, so dass dort kein Ein- und Ausstieg mehr möglich ist. Die Fahrgäste werden gebeten, die hinteren Türen zu benutzen.

Direkte Folge dieser Maßnahme ist, dass keine Tickets mehr beim Fahrpersonal gekauft werden können. Angesichts der außergewöhnlichen Situation werden die Fahrgäste gebeten, ihre Tickets in den Vorverkaufsstellen und Automaten zu erwerben. Fahrgäste werden gebeten, die Fläche hinter dem Fahrerplatz und die erste Sitzreihe frei zu halten.

Ab Dienstag 17. März, verkehren – bis auf weiteres – aufgrund der Schulschließungen in Niedersachsen alle Linien der KVG-Braunschweig nach dem Ferienfahrplan. Das Angebot an Samstagen und Sonn- und Feiertagen bleibt unverändert.

Jugendbühne der Theatergruppe Salzgitter-Bad: Die Vorstellungen des Theaterstückes „Zeit heilt keine Wunden“ am 13. und 14. März in der Kulturscheune in Lebenstedt werden abgesagt. Infos zu eventuellen Ersatzterminen oder der Erstattung von Eintrittsgeldern folgen.

Landkreis Wolfenbüttel: Das Bürgertelefon wird am Wochenende erreichbar sein – Samstag 10 bis

14 Uhr, am Sonntag von 10 bis

14 Uhr. Ab Montag reguläre Zeiten – Montag 8 bis 16 Uhr, Dienstag 8 bis 15 Uhr, Mittwoch 8 bis 15 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr, Freitag 8 bis 12:30 Uhr.