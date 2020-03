Praxis schließt: MBS will kommunales Ärztezentrum in Salzgitter

Der akute Ärztemangel in Salzgitter, der etwa zur Schließung des Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) in Hallendorf und Lebenstedt führen könnte, hat weitere Folgen. So hat die Ankündigung einer Kinderarztpraxis in Salzgitter-Bad, Ende Juni zu schließen, die Sorgen vor einer Verschärfung der...