Guck’ mal, Knüsse!

Wie entsteht Sprache? Auf jeden Fall unter Beimischung eines gehörigen Schusses an Kreativität. So zeigte mir einer meiner dreijährigen Söhne stolz eine ganze Handvoll Knüsse. Die hatte er im Wald gesammelt. Was denn, Sie kennen keine Knüsse? Ging mir im ersten Moment, zu so früher Morgenstund noch ein wenig im Halbschlaf wandelnd, auch so. Ich dachte zunächst an eine Mischung aus Knödeln und Nüssen. Aber weit gefehlt, es handelt sich tatsächlich um Zapfen. In diesem Fall genauer gesagt um Kiefernzapfen. Dass sie so heißen, wie sie nun mal eben heißen – also Zapfen – kümmerte meinen Sohnemann nicht sonderlich. Er beharrte auf seinen Knüssen. Hört sich ja auch viel besser an. Und erinnert mich ein wenig an die Müsse und die Büsse. Was, die kennen Sie auch nicht? So sprechen die Menschen doch in Småland. Klingelt es noch immer nicht? Mensch, Müsse und Büsse, das sind die Mütze und die Büchse. Vom Michel, dem aus Lönneberga. An den erinnert mich mein Sohn übrigens auch hin und wieder. Denn die beiden haben gleich viel Schabernack im Kopf. Und manchmal hat der eine eben dann auch noch Knüsse in der Hand...

