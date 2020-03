Am Montagmorgen brannte es im Keller eines Wohnhauses in Thiede. Die Feuerwehr löschte das Feuer - niemand wurde verletzt.

Thiede. Im Heizungskeller eines Wohnhauses in Thiede hat es am Montagmorgen gebrannt. Anwohner hatten das Haus noch vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Kellerbrand in Thiede: Feuerwehr rückt am Morgen aus

In der Straße „Pappeldamm“ in Thiede hat es am frühen Montagmorgen im Keller eines Wohnhauses gebrannt.

Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr morgens alarmiert mit der Information „Menschenleben in Gefahr“ – bei Ankunft der Feuerwehr waren die Bewohner allerdings schon aus dem Haus, wie Einsatzleiter Heiko Volling mitteilte.

Thiede: Feuerwehr muss Heizungstür aufbrechen

Aus noch ungeklärter Ursache brannte es im Bereich der Heizungsanlage – schwarzer Qualm trat hervor. Die Einsatzkräfte mussten die Tür zum Heizungsraum erst aufbrechen.

Zudem brach der Wasseranschluss im Keller ab, sodass der Heizungsraum etwa knietief unter Wasser stand. Die Feuerwehr pumpte das Wasser nach Löschen des Brandes ab. mjc