Salzgitter-Bad. Zu einem Zusammenstoß von einem Auto und einem Linienbus kam es am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf der Breslauer Straße.

Bus und Auto stoßen in Salzgitter-Bad zusammen

Nach bisherigem Ermittlungsstand, so die Polizei, wollte ein 77-Jähriger mit seinem PKW von einem Parkplatz kommend in den fließenden Verkehr einfahren. Dabei habe er offensichtlich die Vorfahrt des Busses übersehen. Schaden: mindestens 4000 Euro. Zwei Insassen des Busses, darunter ein Kleinkind in einem Kinderwagen, seien vorsorglich ins Krankenhaus gekommen.