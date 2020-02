Lesser Grundschüler besuchen Windkraftanlage in Salzgitter

Der Wind weht so eisig kalt ins Gesicht, wie sonst nur an der See, als die Viertklässler der Grundschule Lesse auf einem Acker zwischen Lesse und Osterlinde stehen. Jörg Hartrick, Gastgeber der Schüler und Besitzer von zwei Windkraftanlagen auf dem Feld, freut’s: „Wir haben heute Volllast.“ Im Display im Innern der Anlage kann Hartrick es ablesen. Bei zwölf Metern pro Sekunde Windgeschwindigkeit läuft die 0,5 Megawattanlage an ihrer...