Bosch Salzgitter wird ein Zentrum der Wasserstoffwelt

Was die nächsten Jahre den Industriestandort Salzgitter beschäftigen wird, stellte Bosch Ministerpräsident Stephan Weil am Freitag vor. Mit einem „Wasserstoff-Campus“ würde sich Bosch an dem Salzgitteraner Wasserstoff-Vorhaben beteiligen, das unter anderem mit den Big Five und der Fraunhofer-Gesellschaft kompetente Partner hat. Und das Beste: Die Halle dafür ist bereits im Umbau. Weil zeigte sich beeindruckt und sicherte „Rückenwind...