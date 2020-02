Nach Hanau: Salzgitteraner Schulen planen Sternmarsch

Das Terror-Attentat von Hanau löst auch in Salzgitter große Betroffenheit aus: Mindestens 1500 Schüler und Lehrer wollen am Montag mit einem Sternmarsch in Lebenstedt ein Zeichen gegen Ausgrenzung und Rassismus setzen. Den Anstoß dafür gaben die beiden befreundeten Lehrer Martin Ehrenberg, stellvertretender Schulleiter des Kranich-Gymnasiums, und Niklas Nowacki, Rektor der Gottfried-Linke-Realschule. Ehrenberg sprach am Donnerstagabend...