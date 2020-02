85-Jähriger verliert in Lebenstedt Kontrolle über sein Auto

Vermutlich aufgrund eines Krankheitsfalls verlor ein 85-jähriger Autofahrer am Mittwochmorgen gegen 10.50 Uhr in der Gaußstraße die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen mehrere Mülltonnen und Betonpoller. Der 85-Jährige musste laut Mitteilung der Polizei mit dem Rettungsdienst in das Klinikum gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. red

