Die Berufsfeuerwehr Salzgitter sowie die Freiwillige Feuerwehr Hallendorf kümmerten sich um den Brand in der Gartenkolonie am Hackenbeek.

Hallendorf: Gartenlaube gerät in Brand – keine Verletzten

Zu einem Brand in einer Gartenlaube im Hallendorfer Kleingartenverein am Hackenbeek ist die Feuerwehr am späten Mittwochabend um kurz nach 22 Uhr gerufen worden.

Hallendorf: Gartenlaube in Kolonie steht komplett in Brand – Feuer greift auf weitere Gebäude über

Wie Einsatzleiter Marcus Spiller von der Berufsfeuerwehr Salzgitter mitteilte, stand die betroffene Laube samt Geräteschuppen beim Eintreffen der Brandbekämpfer komplett in Flammen. Das Feuer hatte zudem bereits auf zwei weitere Lauben in der Kolonie übergegriffen.

Vor Ort war neben der Berufsfeuerwehr auch die Freiwillige Feuerwehr Hallendorf – die Einsatzkräfte brachten den Brand mit zwei C-Rohren unter Kontrolle. Zunächst hatte es geheißen, dass sich womöglich noch jugendliche im betroffenen Bereich aufhielten – dies bestätigte sich laut Spiller nicht, so dass es bei dem Vorfall keine Verletzten gab.

Feuerwehr muss den Einsatzbereich in Hallendorfer Kleingartenverein großflächig ausleuchten – Einsatz dauert rund zwei Stunden

Der Feuerwehrsprecher bezeichnete insbesondere die „verwinkelten Wege“ in dem Kleingartenverein sowie die Dunkelheit als Herausforderungen – die Feuerwehren leuchteten die Einsatzstelle großflächig aus.

Die Arbeiten endeten nach rund zwei Stunden mit einem Nachlösch-Manöver. Zur Ursache konnte Spiller vor Ort keine Aussagen machen – die Spurensicherung der Salzgitteraner Polizei übernimmt an dieser Stelle. mkl