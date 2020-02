Politiker sauer über Verwaltung

Nach Kindergartenplätzen gebe es in der Ortschaft Südost eine verstärkte Nachfrage, sagte Ortsbürgermeister Wolfgang Fisch (SPD), die nicht befriedigt werden könne. In der Sitzung des Ortsrates bestätigte Fachdienstleiterin Roswitha Krum, dass Eltern aus der Ortschaft ihre Kinder zum Teil in...