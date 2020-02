Die Tat ereignete sich in einem Einkaufszentrum an der Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt.

Ein 19-jähriger Ladendieb entwendete nach Polizeiangaben am Montag gegen 12 Uhr in einem Einkaufszentrum an der Albert-Schweitzer-Straße in Lebenstedt Waren mit einem nur geringen Wert. Während der Tat habe der Mann ein Cuttermesser bei sich gehabt.

Crusher mit Drogenanhaftungen

Daraufhin hätten die Beamten ein Ermittlungsverfahren wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen eingeleitet. Zudem sei bei der Überprüfung des Mannes ein Crusher mit Drogenanhaftungen gefunden worden.