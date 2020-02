Carolina Kalisch will die Lebenshilfe Salzgitter weiterentwickeln

Seit Oktober hat die Lebenshilfe eine neue Geschäftsführerin, Carolina Kalisch. Sie nutzt den Termin für ihre Vorstellung, um Angebote der Lebenshilfe in der Kattowitzer Straße 217 zu präsentieren. Denn, so sagt sie, was sie an dem Angebot der Lebenshilfe in Salzgitter schätzt, ist, dass...