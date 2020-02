Graf mit vier Vornamen

Kennen Sie den? Nein, jetzt kommt kein Witz. Ich meine, kennen Sie den: Pankratius Hieronymus Ladislaus Adalbert? Nein? Sie sollten ihn kennenlernen. Er ist ein Held meiner Kindheit. Und über die, so der Wunsch unseres früheren Leserratsmitglieds Karl-Julius Meyer, sollte ich ja häufiger an dieser Stelle schreiben. Der genannte Mann mit den vier Vornamen ist noch besser bekannt unter dem Namen Graf von Rummelsdorf. Im Grunde könnte er auch ein Held Ihrer Kindheit sein, je nachdem, wie alt Sie sind. Den Grafen gibt es nämlich bereits seit gut 70 Jahren. Er ist eine Figur aus der frankobelgischen Comic-Serie „Spirou und Fantasio“. Regelmäßig habe ich mir die Hefte früher in der KÖB, also der katholischen öffentlichen Bücherei meiner Geburtsstadt, ausgeliehen. Ich habe die Comics geliebt – und tue es immer noch, wie mir kürzlich wieder bewusst wurde, als ich zufällig eine Ausgabe in Händen hielt. Viel zu schnell war diese allerdings zu Ende gelesen. Daher habe ich mir nun einen dicken Band der Gesamtausgabe besorgt. Besonders gerne greife ich zu ihr, wenn es mal einen Tag mit wenig Heiterkeit gab. Denn mit Pankratius Hieronymus Ladislaus Adalbert und seinen Freunden habe ich ganz bestimmt immer etwas zum Lachen.

