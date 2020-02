Windige Angelegenheit

Irgendwie habe ich das Gefühl, Sabine will bleiben: Das Sturmtief vom Wochenende ist längst nicht vom Winde verweht. In den vergangenen Tagen fühlte ich mich, wenn ich rund um Salzgitter im Auto unterwegs war, recht unbehaglich. Hier eine Böe von rechts, da eine von links, brachten meinen Kleinwagen immer wieder ein wenig aus der Spur. Vorsichtshalber fuhr ich etwas langsamer, als erlaubt. Sicherheit geht im Straßenverkehr schließlich vor. Einige Drängler sehen das offensichtlich anders. Zweimal hatte ich das Gefühl, SUV’s wollten mich von der Straße schubsen. Stattdessen setzen sie zum Überholvorgang an – wobei einer der Straßenkreuzer kurz vor dem Einscheren auch von einem heftigen Windstoß erfasst wurde, denn das Gefährt geriet ein wenig ins Schlingern. Auch wenn sich der ein oder andere in einem so großen Wagen besonders sicher fühlen mag: Mancher Windstoß vermag auch Zwei-Tonnen-Gefährte von der Straße zu fegen.

