Salzgitters Schüler zeigen Flagge gegen Rassismus

Rassismus und Diskriminierung gefährden den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, Toleranz und Vielfalt nehmen ab. „Heute mehr denn je.“ Diese Auffassung vertrat am Freitag Jill Höwing, Jugendvertreterin bei der Salzgitter Flachstahl. Mit ihrem Kollegen Winfried Hennemann, Betriebsrat bei Flachstahl, war die 23-Jährige zu Gast in der Klasse 6d an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Salzgitter. Beide Seiten wollten miteinander reden:...