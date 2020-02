Bergmann und Bethke sind Vorsitzende des BUND Salzgitter

Schatzmeisterin Elke Seitz-Hüffmeier berichtete über die zahlreichen Aktivitäten im vergangenen Jahr und gab einen Überblick über die Veranstaltungen in diesem Jahr. Hervorzuheben seien die Tomatenbörse am 25. April in Altenhagen, die Verlagerung der Geschäftsstelle, der weitere Ausbau des Waldhauses und die Pflege der Außenanlagen, Pflanzen, Gehölze und Bäume des Grundstücks. Hierfür finden mittwochs von 10 bis 13 Uhr Arbeitseinsätze in Altenhagen statt.

Nach Entlastung des Vorstandes und der Schatzmeisterin wurden als Vorsitzende Erich Bergmann und Sigrid Bethke und als Beisitzerinnen Giesela Thouret und Rosemarie Rosenthal gewählt. Außerdem gehören zum Vorstand Wolfgang Rosenthal, Martin Hüffmeier und Rosa Hinrichs.